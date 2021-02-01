СКР раскрыл детали уголовного дела о митинге в Екатеринбурге

Участников протестов пока оставили на свободе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фигуранты пока единственного уголовного дела о протестах в Екатеринбурге в поддержку блогера Алексея Навального остались на свободе до окончания разбирательства, сообщили в пресс-службе свердловского управления Следственного комитета. Молодых людей подозревают в нападении на полицейских во время несогласованного митинга-шествия 23 января.

«Обоим фигурантам [дела] по ст. 318 УК РФ судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

О том, что в отношении двух молодых людей — 1996-го и 1997-го годов рождения — возбуждено уголовное дело, стало известно 30 января. По версии следствия, участники несогласованного митинга-шествия в поддержку Навального 23 января применили насилие к двум полицейским — сотрудникам отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.

Это уголовное дело — пока единственное, возбужденное по итогам двух несанкционированных протестов в Екатеринбурге — 23-го и 31-го января. Во время и после первой акции были задержаны более 20 человек. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от 4 до 10 суток ареста. А 31-го января полиция задержала 83 человека. В отношении большинства составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП. Экс-главу штаба Навального в Екатеринбурге Ирину Норман назвали организатором акции и арестовали на 10 суток.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются задержание и арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 миллионов раз. По другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.