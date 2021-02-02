Тюменский суд поставил точку в громком деле о взрыве жилого дома

Взрыв на улице Шарова прогремел 7 декабря 2019 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени осужден директор компании, по вине которого произошел взрыв газа в доме №10а по улице Шарова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В результате ЧП в декабре 2019 года погибли два человека.

«Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО „АВК“. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона на сайте ведомства. Согласно данным ЕГРЮЛ директором ООО «АВК» является Евгений Васин.

Взрыв в доме №10а по улице Шарова прогремел 7 декабря 2019 года. Причиной стало повреждение газопровода из-за несогласованных с властями бурильных работ. Газ просочился через грунт в канализацию и стал поступать в квартиры и техническое помещение. Это привело к серии взрывов и пожару.

Последствия взрыва газа в доме по улице Павла Шарова Фото: следственный комитет по Тюменской области

В результате два человека погибли — сотрудник газовой службы и жилец одной из квартир, еще пятеро получили травмы. Имущественный ущерб жильцов дома и двух обслуживающих организаций оценили в более чем 3,7 млн рублей.