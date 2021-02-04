Близкая соратница губернатора ЯНАО получила новые полномочия

Ирина Новоселова возглавила аппарат губернатора Ямала в начале февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава аппарата губернатора ЯНАО Ирина Новоселова, которую называют ближайшей соратницей главы региона Дмитрия Артюхова, получит новые полномочия. Как стало известно URA.RU, ведомство чиновницы будет администрировать работу начальника проектного офиса Олега Клочкова — главного оператора нацпроектов на Ямале.

«Руководитель проектного офиса относится к главной группе должностей государственной гражданской службы. Кадровую работу в отношении него осуществляет аппарат губернатора», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. Там отметили, что должность главы проектного офиса введена впервые, поскольку такой орган появился на Ямале лишь в январе.

Новые обязанности своего аппарата уже согласовал губернатор Артюхов, подписавший соответствующие документы. Помимо этого, Новоселова и ее команда проводят кадровую работу в отношении глав и первых замов органов власти, ведомств, а также советников и помощников.

Проектный офис, координирующий выполнение нацпроектов в ЯНАО, был создан в середине января. Его возглавил экс-директор департамента госзаказа Олег Клочков. Со стороны руководства Ямала курирует проектный офис первый замгубернатора Александр Калинин, что, по версии источников URA.RU, означает усиление его позиций.

Ирина Новоселова стала главой аппарата губернатора 2 февраля. Инсайдеры URA.RU предсказывали ее назначение за несколько месяцев до официального объявления. После прихода чиновницы из состава правительства исключили главу департамента IT и связи Кирилла Албычева. Его обязанности перешли Новоселовой.