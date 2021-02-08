Виллу в Германии Навальному оплатил русский бизнесмен

Алексей Навальный жил в арендованной квартире за чужой счет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аренда квартиры в немецком Фрайбурге, где блогер Алексей Навальный жил с семьей во время курса реабилитации, обошлась в 15 580 евро. Как уточнил глава штаба Навального Леонид Волков, расходы по оплате взял на себя бизнесмен Евгений Чичваркин.

Волков в интервью телеканалу «Дождь» опроверг сюжет журналистов телеканала «Россия-1» о том, что Навальный заплатил за аренду квартиры более 30 тысяч долларов. «Они очень сильно наврали по стоимости, раза в два. А кто это оплачивал, мы говорили публично. Это оплачивал Евгений Чичваркин, за что мы ему крайне признательны. Но таких безумных денег, о которых говорит Киселев и его команда, и в помине не было», — заявил Волков. Он добавил, что семья навального проживала в арендуемом жилье достаточно долгое время, поэтому удалось «выторговать» у хозяина квартиры большую скидку.

На сайте указано, что стоимость аренды виллы составляет 530 евро в сутки. Хозяин рассказал «Дождю», что семья Навального снимала у него жилье в течение шести недель.

Ранее «Вести Недели» показали дом в Германии, где жил Навальный. Судя по видео, вилла находится на небольшом возвышении, внутри есть бассейн и просторная гостиная с панорамными окнами.

Летом 2020 года во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, он впал в кому и был переправлен в немецкую клинику Charite. Европейские медики заявили, что в организме Навального нашли следы веществ из группы «Новичок». 17 января он вернулся в Россию, а позже за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше» получил 3,5 года колонии. После ареста блогера вышел его фильм о дворце под Геленджиком. Утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Путин эти данные опроверг, а олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта.