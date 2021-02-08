Тюменцам грозило массовое отравление из-за ошибки ветеринаров

Партия рыбы, просроченной на месяц, могла оказаться на прилавках в крупном торговом центре Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области пресекли два факта нарушений, совершенных ветеринарными врачами. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области. Специалисты выдали разрешения на продукцию, у которой истекли сроки годности.

«Ветеринарный врач „Тюменского ветцентра“, обслуживающий ИП Шарафутдинова Р.Х., 9 января оформил сопроводительные документы на охлажденную рыбу, срок годности которой истек 11 декабря 2020 года. Аналогичная ситуация произошла в „Исетском ветцентре“, где ИП Шишканов А.В. (Ялуторовск, Тюменской области) 2 января получил документы на молоко, просроченное на день», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

В первом случае просрочка чуть не попала на прилавки одного из крупных тюменских торговых центров. Несвежую рыбу вовремя заметил ветврач, работающий в торговой точке. А вот молоко успело добраться до крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Тюменской области. Туда направлено уведомление о недопущении реализации продуктов с истекшим сроком годности.

Что до наказаний, то, как пояснили в пресс-службе Россельхознадзора, виновные ветврачи получили дисциплинарные взыскания. Иного закон не предусматривает. В тюменском ветцентре URA.RU попросили перезвонить завтра, в исетском — на звонки агентства не ответили.