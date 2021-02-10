10 февраля 2021

В Кургане два завода остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько предприятий и жилых домов Кургана остались без холодной воды из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии 11 февраля отключили холодную воду на заводах «Стальмост» и «КурганШпунт», в микрорайоне СМП-290 и нескольких домах. Об этом сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Без ХВС: з-д [завод] „Стальмост“, з-д „Курганшпунт“», — рассказали в пресс-службе. Отключение воды связано с аварией на водопроводе, находящемся по адресу 1 микрорайон, 1А.

Также без холодной воды остались микрорайон СМП-290 и здания, расположенные по адресам: ул. Алексеева, 1, 4, ул. Епишева, 3. На месте работает бригада компании.

В городе частые коммунальные аварии происходят из-за плохого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей изношены. В 2021 году компания «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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