В Тюмени акции Навального могут помешать «Новые люди»

Акция штаба Навального пересекается по времени с мероприятием партии «Новые люди» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Штаб партии «Новые люди» в Тюмени стал единственным, кто может перетянуть внимание с незаконной акции городского штаба блогера Алексея Навального. Все мероприятия, которые анонсировала мэрия, должны состояться на день раньше, а силовики не получали специальных вводных по 14 февраля.

Перед прошлыми несанкционированными акциями горожан приглашали на бесплатные развлечения или мероприятия в школах, колледжах и институтах. В этот раз все активности пройдут перед анонсированной акцией. «В субботу тюменцы насладятся зимними видами спорта, смогут посетить спектакли для детей и взрослых, изготовить открытку-валентинку или принять участие в акции „Будь здоров без докторов“», — такие анонсы появились на сайте тюменской администрации и в группе регионального департамента культуры во «ВКонтакте».

Не ведут подготовку к воскресному мероприятию и силовые структуры. По словам источников URA.RU, Росгвардия и полиция в этот день будут работать в обычном режиме, специальных вводных силовики не получали. Агентство запросило комментарии у обоих ведомств, оперативно получить их не удалось.

Единственное событие, выбивающееся из общей картины, анонсировало местное отделение политической партии «Новые люди» — 14 февраля в 19:00 они пригласили желающих поиграть в политический квиз. «Он рассчитан на полтора часа. Наш выбор даты и времени обусловлен занятостью штаба 13 и 14 февраля. В это время мы проводим обучение игре „Го“, мероприятие для активистов в Ялуторовске, а также передаем вещи нуждающимся в „Центр помощи семьям“», — рассказал URA.RU руководитель штаба партии «Новые люди» в Тюменской области Владислав Осатюк.

Несанкционированные митинги в поддержку Навального состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда его приговорили к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». После суда появилось сообщение о прекращении уличных акций до весны. Однако вскоре была анонсирована новая акция, запланированная на 14 февраля в 20:00.