13 февраля 2021

Mercedes отзывает более миллиона автомобилей из-за дефектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, мерседес бенц, mercedes-benz, x-класс
Из-за неисправностей Mercedes-Benz отзывает более 1,3 млн автомобилей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из-за неправильной работы системы вызова экстренных служб Mercedes-Benz отзывает более 1,3 млн автомобилей. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

«Mercedes заявила, что уведомит владельцев авто и бесплатно обновит программное обеспечение», — пишет РИА «Новости». Планируется, что процедура начнется 6 апреля. Отзываться будут автомобили с 2016 по 2021 год выпуска. Компания Daimler Vans тоже собирается отозвать машины Metris 2016—2020 годов и Sprinter 2019—2020 годов.

В 2019 году, когда во время аварии в Европе система отправила неправильный сигнал о координатах автомобиля, компания начала расследование и выяснила, что есть и другие случаи. Однако на территории США они не зафиксированы.

Ранее шведский автопроизводитель Volvo отозвал 1937 своих автомобилей с российского рынка. Причиной стало выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...