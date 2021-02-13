Mercedes отзывает более миллиона автомобилей из-за дефектов

Из-за неправильной работы системы вызова экстренных служб Mercedes-Benz отзывает более 1,3 млн автомобилей. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
«Mercedes заявила, что уведомит владельцев авто и бесплатно обновит программное обеспечение», — пишет РИА «Новости». Планируется, что процедура начнется 6 апреля. Отзываться будут автомобили с 2016 по 2021 год выпуска. Компания Daimler Vans тоже собирается отозвать машины Metris 2016—2020 годов и Sprinter 2019—2020 годов.
В 2019 году, когда во время аварии в Европе система отправила неправильный сигнал о координатах автомобиля, компания начала расследование и выяснила, что есть и другие случаи. Однако на территории США они не зафиксированы.
Ранее шведский автопроизводитель Volvo отозвал 1937 своих автомобилей с российского рынка. Причиной стало выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи.
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