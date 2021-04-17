На момент закрытия торгов Мосбиржи цена на доллар установилась на отметке 75,87 рубля, что на 0,45% выше предыдущего показателя. Евро подорожал на +0,49% — до 90,87 рубля. Стоимость нефти марки Brent составила 67,08 доллара за баррель (+0,21%). Нефть WTI подорожала на 0,2%, достигнув значения 63,64 доллара за баррель.
Ситуация в России
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU рассказала, что в Госдуме обсуждается вопрос назначения матерям дополнительных выплат от государства. Их размер может быть равен минимальному размеру оплаты труда.
В ПФР сообщили, что некоторые россияне до конца апреля получат единовременную выплату 12 тысяч рублей. Эта мера коснется тех, кто достиг возраста 80 лет.
Первый зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко рассказал, что в России может появиться новый налог. Он коснется работодателей, которым придется отчислять средства на страхование безработицы, объяснил чиновник.
Топ-менеджер банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин рассказал, что российские предприниматели в 2020 году почти не пользовались программой льготного кредитования. Она была принята в рамках поддержки пострадавших от пандемии коронавируса.
Госдума опубликовала сведения о доходах и имуществе депутатов за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Из деклараций парламентариев следует, что многие депутаты имеют в собственности жилые дома и земельные участки в Испании, Италии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Швейцарии, Франции и на Кипре.
Ситуация в мире
Власти США обсуждают возможность
Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало материал, согласно которому экономика России
Правительство Франции создало резервный фонд 1 млрд евро, чтобы
Прогнозы и мнения экспертов
Налог на недвижимость в России вырастет. Такой прогноз сделал общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию стоимости Кирилл Кулаков. Эксперт считает, что это связано с изменением рыночной стоимости жилья.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев рассказал, что власти США могут ужесточить санкции против России уже в ближайшее время. Экономист подчеркнул, что такая мера повлечет за собой падение рубля.
Аналитики банка «Русский стандарт» заявили, что расходы россиян на АЗС значительно
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