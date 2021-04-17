Светлана Бессараб рассказала, что в Госдуме обсуждается вопрос назначения матерям дополнительных выплат от государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На момент закрытия торгов Мосбиржи цена на доллар установилась на отметке 75,87 рубля, что на 0,45% выше предыдущего показателя. Евро подорожал на +0,49% — до 90,87 рубля. Стоимость нефти марки Brent составила 67,08 доллара за баррель (+0,21%). Нефть WTI подорожала на 0,2%, достигнув значения 63,64 доллара за баррель.

Ситуация в России

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU рассказала, что в Госдуме обсуждается вопрос назначения матерям дополнительных выплат от государства. Их размер может быть равен минимальному размеру оплаты труда.

В ПФР сообщили, что некоторые россияне до конца апреля получат единовременную выплату 12 тысяч рублей. Эта мера коснется тех, кто достиг возраста 80 лет.

Первый зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко рассказал, что в России может появиться новый налог. Он коснется работодателей, которым придется отчислять средства на страхование безработицы, объяснил чиновник.

Топ-менеджер банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин рассказал, что российские предприниматели в 2020 году почти не пользовались программой льготного кредитования. Она была принята в рамках поддержки пострадавших от пандемии коронавируса.

Госдума опубликовала сведения о доходах и имуществе депутатов за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Из деклараций парламентариев следует, что многие депутаты имеют в собственности жилые дома и земельные участки в Испании, Италии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Швейцарии, Франции и на Кипре.

Ситуация в мире

Власти США обсуждают возможность введения новых санкций против России. Агентство Bloomberg сообщило, что эти ограничения могут оказаться жестче предыдущих.

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало материал, согласно которому экономика России сможет пережить жесткие санкции, так как имеет большой потенциал. По мнению аналитиков, низкий уровень дефицита бюджета, небольшой госдолг, значительные бюджетные активы и валютные резервы помогают России противостоять санкциям, однако они могут негативно сказаться на настроениях инвесторов.

Правительство Франции создало резервный фонд 1 млрд евро, чтобы помочь сельским жителям, которые занимаются фермерским хозяйством. Отмечается, что деньги будут направлены на выплаты тем, чьи угодья пострадали от заморозков в этом году.

Прогнозы и мнения экспертов

Налог на недвижимость в России вырастет. Такой прогноз сделал общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию стоимости Кирилл Кулаков. Эксперт считает, что это связано с изменением рыночной стоимости жилья.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев рассказал, что власти США могут ужесточить санкции против России уже в ближайшее время. Экономист подчеркнул, что такая мера повлечет за собой падение рубля.

Аналитики банка «Русский стандарт» заявили, что расходы россиян на АЗС значительно снизились и продолжат этот тренд. Это связано с пандемией коронавируса, считает он.