В Ишиме дети грели ноги у Вечного огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) несколько школьников грели ноги у Вечного огня на мемориале Победы. Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» сообщили местные жители, которые засняли инцидент на камеру мобильного телефона.

«Обращение ко всем семьям, где есть дети: покажите сие видео, дабы предотвратить подобные случаи! Моральные ценности должны быть у каждого человека, поэтому берегите и с уважением относитесь к истории, к памяти погибших солдат!» — заявил автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей осудили поведение детей. «Надо было не снимать, а выйти и провести воспитательную беседу (уши оборвать им)», — считает Сергей Наумочкин. «В принципе, на месте автора, можно подойти и объяснить детям, а не снимать и не наблюдать за происходящим. Поэтому, кто в данной ситуации хуже поступил, вопрос», — отметила Инна Яковлева.

В администрации Ишима URA.RU пояснили, что после инцидента в местных школах пройдут дополнительные уроки патриотического воспитания. «По факту, опубликованному в социальной сети, будут проведены дополнительные мероприятия со школьниками и их родителями об уважении к памяти погибших в годы войны», — пояснили там агентству. В региональное УВД направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Боровском Тюменского района двое школьников устроили футбольный матч на мемориале Победы: подростки пинали мяч, специально целясь в памятник погибшим воинам и венки. Позже они были найдены. С ними провели воспитательную беседу.