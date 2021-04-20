20 апреля 2021
19 апреля 2021

В Тюменской области убийца спрятал тело жертвы в огороде

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
Застолье двух друзей закончилось убийством и уголовным делом Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) в огороде частного дома было найдено тело пожилого мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

«В ночь на 16 апреля в частном доме, расположенном в Ялуторовске, в процессе застолья между мужчинами возник спор. Хозяин дома схватил нож и ударил своего гостя в сердце. После он спрятал тело друга в огороде и продолжил выпивать», — рассказали URA.RU в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Поиски погибшего начались спустя три дня, когда в полицию обратилась его дочь. В ходе расследования убийца во всем признался. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени нашли тело пожилой женщины, пропавшей осенью прошлого года. Труп обнаружили в парке, когда проводили работы по откачке воды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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