В Тюменской области убийца спрятал тело жертвы в огороде

Застолье двух друзей закончилось убийством и уголовным делом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) в огороде частного дома было найдено тело пожилого мужчины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

«В ночь на 16 апреля в частном доме, расположенном в Ялуторовске, в процессе застолья между мужчинами возник спор. Хозяин дома схватил нож и ударил своего гостя в сердце. После он спрятал тело друга в огороде и продолжил выпивать», — рассказали URA.RU в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Поиски погибшего начались спустя три дня, когда в полицию обратилась его дочь. В ходе расследования убийца во всем признался. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени нашли тело пожилой женщины, пропавшей осенью прошлого года. Труп обнаружили в парке, когда проводили работы по откачке воды.