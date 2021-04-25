Умерла актриса из сериала «Курсанты»

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Людмиле Сичкаревой было 83 года Фото:

Народная артистка РФ Людмила Сичкарева скончалась в возрасте 83 лет. Она прославилась после участия в съемках сериала «Курсанты».

«Людмила Сичкарева ушла из жизни 24 апреля в Смоленске. Причины смерти на данный момент не сообщаются», — пишет газета «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу смоленского театра имени Грибоедова. Дата похорон будет объявлена позже.

Сичкарева сыграла в театре более 150 ролей. Известность приобрела после роли в эпизоде сериала «Курсанты». Смерть наступила в год 60-летия театральной карьеры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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