Умерла актриса из сериала «Курсанты»

Народная артистка РФ Людмила Сичкарева скончалась в возрасте 83 лет. Она прославилась после участия в съемках сериала «Курсанты».
«Людмила Сичкарева ушла из жизни 24 апреля в Смоленске. Причины смерти на данный момент не сообщаются», — пишет газета «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу смоленского театра имени Грибоедова. Дата похорон будет объявлена позже.
Сичкарева сыграла в театре более 150 ролей. Известность приобрела после роли в эпизоде сериала «Курсанты». Смерть наступила в год 60-летия театральной карьеры.
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