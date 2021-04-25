Новые послабления карантина ввели в Курганской области

О новых послаблениях в регионе стало известно 26 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области разрешили провести в регионе несколько мероприятий, а жильцам домов организовывать общие собрания. Соответствующий документ 26 апреля опубликовали представители областного департамента экономического развития в соцсети «ВКонтакте».

«Разрешить с 23 апреля 2021 года проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах на открытых площадках с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований», — указано в выписке из решения оперштаба. Данный документ был принят 22 апреля.

Также областной оперштаб разрешил провести несколько мероприятий. В том числе, 26 апреля разрешено на открытых площадках организовывать мероприятия, посвященные 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. 15 мая власти разрешили на открытых площадках провести областную межведомственную акцию «Время семьи. Время — семье».

25 апреля в Курганской области было зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе, по данным на 25 апреля, было выявлено 20 224 больных COVID-19. С 15 марта в регионе для жителей старше 65 лет было снято обязательное требование по самоизоляции.