Экс-сенатор Лисовский нанял пиарщиков перед выборами в Госдуму

Сергей Лисовский начал избирательную кампанию в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский нанял команду курганских пиарщиков для выборов в Госдуму. Кампанию они начали со сбора наказов избирателей. Об этом URA.RU рассказал Лисовский.

«Я работаю с курганскими пиарщиками, с которыми работал, когда был в Совете Федерации. Это пять человек. Сейчас мои доверенные лица собирают наказы избирателей в районах Курганской области», — отметил Лисовский.

Наибольшее число вопросов избирателей касается выплат ветеранам, пенсий. Есть группа вопросов по дорогам и по земле, находящейся в федеральной собственности. Людей интересует также повышение заработной платы у муниципальных служащих, ремонт детсадов. «После формирования списка с наказами избирателей будут встречи с главами районов. Будем также совместно работать с областным правительством», — уточнил Лисовский.

В Кургане тем временем жители города заметили на улицах наружную рекламу с Сергеем Лисовским. Кампанию он проводит под лозунгом: «Слово крепи делом!».

URA.RU сообщало, что 7 апреля бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский подал документы на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму. Предварительное голосование ЕР пройдет в последнюю неделю мая через портал госуслуг. Избиратели определят, кто представит партию на сентябрьских выборах в Госдуму. Ранее документы на участие в праймериз уже подали несколько кандидатов, в том числе действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков, который планирует выдвигаться по одномандатному округу, и экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин.