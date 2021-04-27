Тюменцы получили штрафы за участие в акции сторонников Навального

После несанкционированного митинга 21 апреля в суд Тюмени поступило 15 материалов на задержанных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Участники несогласованного митинга «Свободу Навальному», который прошел 21 апреля в Тюмени, получили первые штрафы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

«На данный момент рассмотрено три материала по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ. По всем назначены штрафы — 15 тысяч рублей каждому», — рассказали URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

После последней несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, в суд поступило 15 материалов (восемь из них — на женщин, семь — на мужчин). Большинство — по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга». Несколько дел квалифицировали другими частями — за организацию мероприятия без подачи уведомления, и повторное нарушение порядка проведения митинга.

Ранее URA.RU писало об арестах, которые в Тюмени получили участники несогласованного митинга «Свободу Навальному». Позднее такое же наказание назначили тюменке Алене Дырцевой — девушка получила 15 суток, ее привлекли к ответственности второй раз.