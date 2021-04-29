В Кургане вандала нашли по следам крови

В Кургане вандал разбил остановку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителя Кургана будут судить за вандализм. Подозреваемого нашли по следам крови от остановки до дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в марте на остановке общественного транспорта «Гимназия № 30». Хулиган руками и ногами разбил стекло. «В ходе патрулирования сотрудники ППС УМВД России по Кургану выявили повреждение остановочного комплекса. Обследуя территорию, полицейские обнаружили на снегу следы крови, которые вели прямо к квартире молодого человека», — говорится в релизе ведомства.

Открыв двери сотрудникам, молодой человек находился в неадекватном состоянии. Руки у него были в крови и с резаными ранами. Обвиняемый вину признал полностью. Материальный ущерб администрации Кургана составил более 26 000 рублей. Материалы дела с утвержденным обвинением направлены в суд. Курганцу грозит наказание в виде исправительных работ до одного года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вандалы испортили три остановки, две из них — в центре города. 8 апреля представители пресс-службы областного УМВД уточнили, что за сутки по данным фактам было возбуждено три уголовных дела.