В ЯНАО ждут тысячи туристов на майские праздники

Для туристов в ЯНАО открыли 15 новых туров выходного дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На майские праздники в ЯНАО собираются приехать около 2,5 тысячи туристов из других регионов России. Туроператоры Ямала подготовили новые маршруты для гостей, сообщают в окружном департаменте молодежной политики и туризма.

«Ямальские туроператоры разработали 15 туров выходного дня для жителей и гостей региона на майские праздники. Стоимость варьируется от 2,6 до 115 тысяч рублей. Для тех, кто остается на майские праздники в Арктическом регионе или планирует сюда приехать, предложены экскурсионные программы по городам Салехард, Новый Уренгой, Тарко-Сале и Ноябрьск», — сообщили в департаменте ТАСС.

В ведомстве также отметили, что количество туристов, как и туристических направлений, увеличилось. Из-за пандемии ориентир туристического бизнеса был намечен на развитие внутреннего туризма. В ЯНАО по-прежнему главным предложением для путешественников является знакомство с традиционной культурой, кухней и развлечениями. «Новинкой сезона стал тур „Весь Ямал“, предлагающий путешествие и знакомство с историей сразу трех городов — Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма», — добавили в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая праздничными, но с сохранением зарплаты. Власти округа думают над проектами, направленными на привлечение туристов. Они готовы выделить миллион рублей на проект, который поднимет уровень туристического бизнеса в ЯНАО. Мегапроектом в округе, по замыслу губернатора Дмитрия Артюхова, будет горнолыжный курорт на Полярном Урале.