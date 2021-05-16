Власти Тюмени ищут деньги, чтобы прибрать за цыганами

Мусора настолько много, что в Славянском пришлось официально учредить свалку (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Тюмени ищут средства на уборку свалки, которую в одном из микрорайонов устроил проживающий там табор. Об этом URA.RU рассказали в «Службе заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени». Ранее на мусор и нечистоты от соседей-цыган пожаловались жители микрорайона Славянского.

«Специалисты включили места скопления мусора в районе проживания цыганского населения в перечень свалок Центрального административного округа Тюмени. Ликвидированы они будет после того, как будет определен источник финансирования этих работ», — рассказали URA.RU в «Службе заказчика по благоустройству ЦАО Тюмени».

По словам специалистов, борьба с мусором в микрорайоне ведется уже пару лет. В таборе есть две контейнерные площадки. Подрядчик вывозит мусор даже чаще, чем того требует закон. Но отходы все равно копятся быстрее, так как складируют их жители куда придется.

Ранее URA.RU писало, что жители тюменского микрорайона Славянский пожаловались на огромную свалку, перегородившую дорогу. По их словам, после переезда в их район табора улицы начали стремительно зарастать мусором.