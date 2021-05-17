Тюменка получила от собутыльника 20 ударов ножом

По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту убийства 25-летней местной жительницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета региона. Убийца 20 раз ударил жертву ножом.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 47-летнего жителя Бердюжского района. Он обвиняется в убийстве. Жертвой стала 25-летняя девушка», — рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление произошло накануне в деревне Старорямова Бердюжского района. Мужчина и ранее незнакомая ему девушка вместе выпивали. В какой-то момент произошел конфликт, и обвиняемый схватил нож. Им он нанес жертве не менее 20 ударов.

Ранее URA.RU писало, что жительницу Тюмени осудили за убийство собаки. Женщина получила 320 часов обязательных работ.