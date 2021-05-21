Губернатор Моор сообщил о ликвидации пожаров в Тюменской области

90% пожаров потушено, сообщил Александр Моор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области потушено 90% природных пожаров. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

«На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушено. Тактика, которую мы выбрали в последние дни, принесла свои результаты», — уточнил Моор в ходе своего обращения, опубликованного в telegram-канале регионального оперштаба.

Глава Тюменской области отметил, что такой результат был достигнут благодаря слаженной работе региональных сил и МЧС России. Однако губернатор подчеркнул, что расслабляться еще рано — впереди ожидается засушливая погода с высокой температурой воздуха и ветром. Моор призвал жителей области не посещать леса и соблюдать меры противопожарной безопасности.

В Тюменской области с 11 мая из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Въезд в леса и их посещение гражданами полностью под запретом.