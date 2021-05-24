Кандидат в Тюменскую облдуму из ЯНАО за год стал богаче

Доходы увеличил и несовершеннолетний ребенок политика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Тазовского района ЯНАО и кандидат в Тюменскую облдуму от партии «Единая Россия» Василий Паршаков за 202 год стал богаче на 4 с лишним миллиона рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации района.

«За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года доход Паршакова составил 16 408 745,14 рубля», — говорится в документе. Из него же следует, что несовершеннолетний ребенок Паршакова задекларировал больше 400 тысяч рублей.

Также у ребенка в собственности квартира площадью 119 квадратных метров. У самого политика недвижимость всего 42 квадратных метра, а также два машиноместа и автомобиль Toyota.

Ранее о своих доходах отчиталось правительство ЯНАО. Представители власти региона стали меньше зарабатывать в 2020-м.