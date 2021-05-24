24 мая 2021
21 мая 2021

Кандидат в Тюменскую облдуму из ЯНАО за год стал богаче

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Взятка. Коррупция. Купюры. Банкноты. Челябинск, деньги, пять тысяч, рубли, купюры, валюта, взятка, коррупция, банкноты, подкуп
Доходы увеличил и несовершеннолетний ребенок политика Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Глава Тазовского района ЯНАО и кандидат в Тюменскую облдуму от партии «Единая Россия» Василий Паршаков за 202 год стал богаче на 4 с лишним миллиона рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации района.

«За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года доход Паршакова составил 16 408 745,14 рубля», — говорится в документе. Из него же следует, что несовершеннолетний ребенок Паршакова задекларировал больше 400 тысяч рублей.

Также у ребенка в собственности квартира площадью 119 квадратных метров. У самого политика недвижимость всего 42 квадратных метра, а также два машиноместа и автомобиль Toyota.

Ранее о своих доходах отчиталось правительство ЯНАО. Представители власти региона стали меньше зарабатывать в 2020-м.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...