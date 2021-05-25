Курганец пытался передать в колонию телефоны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителя села Кетово (Курганская область) задержали возле исправительной колонии № 6 (п. Иковка) с самодельной пневмопушкой. 36-летний стрелок собирался перебросить телефоны на режимную территорию. Об этом сообщает УФСИН России по Курганской области.

О нарушителе оперативные работники колонии узнали заранее. Они поджидали его в лесу, после чего задержали. «При себе у него находилось самодельное пневматическое устройство, изготовленное из пластиковой трубы и корпуса огнетушителя. В ходе приведения устройства к запуску гражданина задержали», — указано в информации ведомства.

В самодельном пневматическом устройстве оперативники нашли сверток. В нем было 12 мобильных телефонов, 3 USB кабеля, 3 гарнитуры, 13 сим-карт, роутер, карта памяти. Запрещенные предметы изъяты. Материалы по факту административного правонарушения направлены в суд.

Житель Курганской области изготовил самодельную пневмопушку Фото УФСИН России по Курганской области