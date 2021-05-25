25 мая 2021
24 мая 2021

Возле курганской колонии задержали стрелка с пневмопушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, колония, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, ик-6
Курганец пытался передать в колонию телефоны Фото:

Жителя села Кетово (Курганская область) задержали возле исправительной колонии № 6 (п. Иковка) с самодельной пневмопушкой. 36-летний стрелок собирался перебросить телефоны на режимную территорию. Об этом сообщает УФСИН России по Курганской области.

О нарушителе оперативные работники колонии узнали заранее. Они поджидали его в лесу, после чего задержали. «При себе у него находилось самодельное пневматическое устройство, изготовленное из пластиковой трубы и корпуса огнетушителя. В ходе приведения устройства к запуску гражданина задержали», — указано в информации ведомства.

В самодельном пневматическом устройстве оперативники нашли сверток. В нем было 12 мобильных телефонов, 3 USB кабеля, 3 гарнитуры, 13 сим-карт, роутер, карта памяти. Запрещенные предметы изъяты. Материалы по факту административного правонарушения направлены в суд.

Житель Курганской области изготовил самодельную пневмопушку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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