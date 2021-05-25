Приставы: сотни тюменок отказались содержать своих детей

855 тюменок оставили своих детей и не платят им алименты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области алименты детям не платят 855 женщин. Об этом URA.RU сообщили в службе судебных приставов по Тюменской области. В ведомстве составили среднестатистический портрет тюменских неплательщиков.

«На сегодняшний день более 7 000 жителей Тюменской области числятся должниками по алиментам. 855 из них — матери, большая часть из которых входит в возрастную группу от 30 до 40 лет. Зачастую эти женщины лишены родительских прав», — рассказали URA.RU в службе судебных приставов по Тюменской области.

По данным приставов, тюменский среднестатистический неплательщик алиментов — это все-таки мужчина. Ему от 30 до 40 лет, хотя попадаются и студенты, и пенсионеры. При этом те, кому от 40 до 50 лет, чаще всего добросовестно исполняют свои обязанности перед детьми.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени судебные приставы сделали подростка миллионером. Они взыскали с отца мальчика алименты за последние восемь лет.