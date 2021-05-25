25 мая 2021

Приставы: сотни тюменок отказались содержать своих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в Храме на крови. Екатеринбург, материнство, девочка, кукла, мать с ребенком
855 тюменок оставили своих детей и не платят им алименты Фото:

В Тюменской области алименты детям не платят 855 женщин. Об этом URA.RU сообщили в службе судебных приставов по Тюменской области. В ведомстве составили среднестатистический портрет тюменских неплательщиков.

«На сегодняшний день более 7 000 жителей Тюменской области числятся должниками по алиментам. 855 из них — матери, большая часть из которых входит в возрастную группу от 30 до 40 лет. Зачастую эти женщины лишены родительских прав», — рассказали URA.RU в службе судебных приставов по Тюменской области.

По данным приставов, тюменский среднестатистический неплательщик алиментов — это все-таки мужчина. Ему от 30 до 40 лет, хотя попадаются и студенты, и пенсионеры. При этом те, кому от 40 до 50 лет, чаще всего добросовестно исполняют свои обязанности перед детьми.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени судебные приставы сделали подростка миллионером. Они взыскали с отца мальчика алименты за последние восемь лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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