26 мая 2021

В Тюмени резко изменится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Яблони цветут. Тюмень, весна, яблони цветут, яблони
Тюменцев ждут внезапные заморозки Фото:

На юге Тюменской области 28 мая ожидаются заморозки, температура воздуха упадет до -3 градусов. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Гидрометцентре.

«В ближайшие сутки на юге Тюменской области велика вероятность заморозков. В приземном слое температура воздуха будет колебаться от нуля до минус трех градусов. Явление будет наблюдаться в утренние и ночные часы», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, ветер 28 мая будет слабым. Днем температура воздуха достигнет 17-22 градусов тепла.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области второй день устраняют последствия урагана. Штормовой ветер повредил дома и выбил окна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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