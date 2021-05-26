В Тюмени резко изменится погода

Тюменцев ждут внезапные заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На юге Тюменской области 28 мая ожидаются заморозки, температура воздуха упадет до -3 градусов. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Гидрометцентре.

«В ближайшие сутки на юге Тюменской области велика вероятность заморозков. В приземном слое температура воздуха будет колебаться от нуля до минус трех градусов. Явление будет наблюдаться в утренние и ночные часы», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, ветер 28 мая будет слабым. Днем температура воздуха достигнет 17-22 градусов тепла.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области второй день устраняют последствия урагана. Штормовой ветер повредил дома и выбил окна.