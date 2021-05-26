Администрация Кетовского района опубликовала предвыборный ролик Виктора Ермишкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Представители администрации Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») опубликовали в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» предвыборный ролик экс-мэра Шадринска Виктора Ермишкина. Бывший глава города участвует в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму.

Ермишкин отметил в своем предвыборном ролике, что инфраструктура региона нуждается в реформировании. «Я прошу вас поддержать меня как кандидата в Государственную Думу Российской Федерации», — попросил экс-мэр. Пост с видео был опубликован 27 мая.

За комментарием URA.RU обратилось в администрацию Кетовского района. В приемной администрации объяснили, что глава района Сергей Дудин отвечает на вопросы только по мобильному телефону, но его номер дать не смогли. Ермишкин на момент звонка URA.RU был занят.

Ермишкин возглавлял Шадринск с октября 2019 года. 1 апреля 2021 года он написал заявление об отставке. В 2020 году экс-мэр запомнился скандалом с премией, которую опротестовала прокуратура. 16 апреля он сложил с себя полномочия секретаря местного отделения «Единой России».

Пост в официальной группе районной администрации был размещен 27 мая Фото: группа «Администрация Кетовского района» соцсети «ВКонтакте»