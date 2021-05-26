Трагедия с расстрелом школьников в Казани произошла 11 мая Фото: Андрей Ермолов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Бедность россиян, недочеты школьного образования и воспитания детей становятся причинами агрессивного поведения подростков. К такому мнению пришли некоторые участники кинолектория, организованного курганским омбудсменом Борисом Шалютиным после трагедии в школе Казани. Участники встречи посмотрели оскороносный фильм «Боулинг для Колумбины» (о первом расстреле школьников в США). О ходе встречи информация размещена на сайте омбудсмена.

В мероприятии приняли участие психологи, школьники, студенты, уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. Источник агрессивного поведения подростков психологи и студенты увидели в отсутствии понимания в семьях и в школе. «Если мы хотим, чтобы не было расстрелов детей, первое, что необходимо, — это сделать так, чтобы детям в школе было хорошо», — сказала директор гимназии № 27 Лилия Коновалова.

Причинами злобы называлось расслоение общества, бедность семей, которые не могут обеспечить своих детей, что порождает нервное напряжение, срывы. А жертвами такого состояния становятся дети, получающие психические травмы. Так же много вопросов к школьному воспитанию. «В школе должно быть достаточно психологов, чтобы каждый ребенок, каждый коллектив и все взаимоотношения постоянно мониторились, и каждый педагог-предметник должен иметь намного более высокий уровень психолого-педагогической подготовки. Эти более чем назревшие перемены требуют коренной трансформации самого института школьного образования», — уверен Шалютин.

«У каждого подростка есть потребность быть в чем-то первым. Дайте ему это почувствовать, и может быть не будет этих расстрелов», — считает психолог Института развития образования и социальных технологий Лариса Дементьева.

URA.RU писало, что доктор наук связал рост детской агрессии с культом поиска врага. Также рост агрессии среди школьников может быть связан и с общей эмоциональной усталостью.

Трагедия в Казани произошла 11 мая. 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев проник в здание, убил девять человек. На допросе он рассказал, что давно планировал массовое убийство, потому что осознал себя богом. Незадолго до трагедии он выложил пост с намерениями совершить это преступление. Оружием при этом он владел легально.