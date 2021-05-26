Сергею Лисовскому пожаловались на невозможность купить лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Фельдшеры в селах Курганской области не могут продать людям лекарства. Причина в изменении требований о маркировке лекарственных препаратов. О проблеме жители села Белозерское рассказали кандидату в Госдуму Сергею Лисовскому, после чего тот придал проблеме внимание в Instagram.

«В районах немного аптек, поэтому раньше фельдшеры брали лекарства и продавали их с рук в поселке или деревне. Теперь, чтобы отпустить маркированное лекарство, необходимо иметь специальное оборудование для сканирования QR-кода, которого у фельдшеров нет, и людям даже за простым лекарством приходится ездить в аптеку в районный центр», — написал Лисовский на своей странице в Instagram.

Кандидат в депутаты привлек к обсуждению проблемы местные власти. 21 мая замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина провела совещание. В нем в онлайн формате приняли участие представители ЦРПТ [Центр развития перспективных технологий —курирует нововведение с продажей лекарств — прим. ред.] и представители депздрава, Росздравнадзора, центральных районных больниц и АО «Курганфармация».

В ходе обсуждения выяснилось, что нужно вносить поправки в законодательство. Лисовский уточнил, что если он будет представлять регион в Госдуме, то поможет с решение вопроса продажи лекарств.

URA.RU писало, что бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский нанял команду курганских пиарщиков для выборов в Госдуму. Кампанию они начали со сбора наказов избирателей. Сейчас кандидат ездит по региону. Его сопровождает певец Владимир Маркин, известный как автор хита «Сиреневый туман».