Кремль подтвердил встречу Путина с руководством «Единой России»

Путин встретится с руководством «Единой России» 2 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин встретится с руководством «Единой России» 2 июня и обсудит подготовку к выборам в Госдуму. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 июня.

«Наверняка, руководство [ЕР] расскажет о подготовке к съезду, праймериз, о задачах партии на грядущие выборы», — сказал Песков. При этом, в графике Путина нет встреч с руководителями других партий, добавил собеседник.

«Единая Россия» в минувшее воскресенье завершила праймериз по выбору кандидатов в Госдуму. По его итогам партия 19 июня проведет съезд. На нем определит кандидатов, который выдвинет в Госдуму. Одна из интриг — кто возглавит федеральный список кандидатов. В кулуарах обсуждается, что Путин может повести ЕР на выборы.