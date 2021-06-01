Кремль подтвердил встречу Путина с руководством «Единой России»

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XVII съезд партии
Путин встретится с руководством «Единой России» 2 июня Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин встретится с руководством «Единой России» 2 июня и обсудит подготовку к выборам в Госдуму. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла 1 июня.

«Наверняка, руководство [ЕР] расскажет о подготовке к съезду, праймериз, о задачах партии на грядущие выборы», — сказал Песков. При этом, в графике Путина нет встреч с руководителями других партий, добавил собеседник.

«Единая Россия» в минувшее воскресенье завершила праймериз по выбору кандидатов в Госдуму. По его итогам партия 19 июня проведет съезд. На нем определит кандидатов, который выдвинет в Госдуму. Одна из интриг — кто возглавит федеральный список кандидатов. В кулуарах обсуждается, что Путин может повести ЕР на выборы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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