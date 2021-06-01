Устранение нарушений находится на контроле областной прокуратуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Глава Ялуторовска (Тюменская область) Вячеслав Смелик получил представление прокуратуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Поводом для проверки действий властей стала публикация URA.RU о снесенном, но не до конца расселенном аварийном доме.

«В Ялуторовске прокуратура внесла главе (Вячеславу Смелику — прим. ред.) представление об устранении нарушений закона. Поводом стала публикация СМИ о нарушении прав граждан при сносе аварийного дома», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Как ранее сообщало URA.RU, дом был снесен еще до того, как власти и жильцы договорились об условиях расселения. В суде было принято решение о предоставлении гражданам выкупной стоимости и нового жилья. Однако администрация обжаловала решение, заявив, что выкупать, кроме земли, нечего.

«Власти отозвали кассацию. Сказали, что претензий и жалоб на сегодняшний день не имеют. Посмотрим, как будет исполнено решение суда», — рассказал URA.RU Максим Федотов, один из собственников, с которым судилась мэрия Ялуторовска.