В курганских школах и детсадах нашли опасные продукты

В отношении нарушителей готовятся материалы для возбуждения административных дел Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Продукты, не соответствующие нормам технических регламентов, обнаружены в некоторых школах и детсадах на территории Курганской области. Их выявили в ходе отбора проб пищевой продукции в рамках госзадания на 2021 год, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Всего было отобрано девять проб молочной, мясной и рыбной продукции. Их отправили для проведения анализов в Челябинскую испытательную лабораторию. «В трех пробах выявлено несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза», — говорится в сообщении ведомства.

Так, в одном из детских садов Шатровского района выявили сметану, произведенную в Катайском районе и не соответствующую требованиям по показателю дрожжи. В свежемороженой горбуше из Камчатского края (поставщик — предприятие из Шадринска) выявлено наличие золотистого стафилококка. В одной из школ Каргапольского района обнаружен фарш с бактериями листериями.

Управление Россельхознадзора направило письма производителям и поставщикам о несоответствии продукции и изъятии ее из оборота. В отношении производителей готовятся материалы для возбуждения административных дел по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов) с последующим отзывом деклараций о соответствии продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал «насыщенное, но небезопасное» начало недели для тех, кто продолжает «греть ручонки» на школьном питании. В феврале он также обращал внимание на качество школьного питания и призывал не заниматься питанием школьников тех, у кого «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска».