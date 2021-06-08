В Тюменской области эвакуированы детские сады и суд

В Ишиме эвакуированы детские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) проведена эвакуация в детских садах и здании районного суда. Об этом заявил региональный оперативный штаб. Там уточнили, что поводом для этого послужили анонимные сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства.

«9 июня на адреса электронных почт дошкольных образовательных учреждений Ишима и Ишимского районного суда поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах», — пояснили в региональном оперштабе.

Там добавили, что в данный момент в детских садах и здании райсуда работают сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также кинологи. В пресс-службе администрации Ишима данную информацию подтвердили. Официальный комментарий регионального УМВД ожидается.