08 июня 2021
07 июня 2021

В Тюменской области эвакуированы детские сады и суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация детей из детского сада. Курган, детский сад, собака кинолог, омон
В Ишиме эвакуированы детские Фото:

В Ишиме (Тюменская область) проведена эвакуация в детских садах и здании районного суда. Об этом заявил региональный оперативный штаб. Там уточнили, что поводом для этого послужили анонимные сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства.

«9 июня на адреса электронных почт дошкольных образовательных учреждений Ишима и Ишимского районного суда поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах», — пояснили в региональном оперштабе.

Там добавили, что в данный момент в детских садах и здании райсуда работают сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, а также кинологи. В пресс-службе администрации Ишима данную информацию подтвердили. Официальный комментарий регионального УМВД ожидается.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...