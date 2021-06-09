Конкурс на пост главы Кургана оказался на грани срыва

За неделю в мэрию Кургана не поступило ни одного заявления от потенциальных кандидатов на пост мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Кургана не поступило ни одного заявления. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. До завершения приема документов осталось два дня.

Документы на участие в конкурсе принимают со 2 июня. Последний срок подачи заявлений — 11 июня до 16.00. «Конкурс признается несостоявшимся, если на 11 июня будет подано менее двух заявлений от потенциальных участников», — гласит положению о порядке проведения конкурса. В этом случае городская дума должна будет объявить новый конкурс.

Предыдущий конкурс на пост мэра проводился в Кургане в апреле 2019 года. В нем принимали участие семь человек, в том числе представители КПРФ Наталья Воробьева и Артур Пущин и руководитель регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин.

Первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов заявил URA.RU, что в этом году партия не будет выдвигать своих кандидатов. «Сама система выборов исключает принцип демократичности», — пояснил он. Кроме того, КПРФ хочет выразить протест против того, что в регионе на руководящие должности выдвигаются люди без достаточного опыта. Несмотря на это, депутаты гордумы от КПРФ готовы поддержать кандидата от любой другой партии, если он «будет способен руководить городом достаточно эффективно, как это делал [экс-мэр Андрей] Потапов».

Представители ЛДПР также не планируют выдвигаться, сообщил URA.RU Ярушин. Он предположил, что в этом году нет желающих участвовать в конкурсе, так как у будущего мэра будет огромная ответственность, а работать надо практически без выходных. «Ну и, после того, как предыдущие главы ушли досрочно, я не думаю, что эта должность сильно кого-то привлекает», — сообщил он.

Потапов ушел в отставку по собственному желанию 12 мая. Ранее он заявлял, что мэр должен работать больше восьми часов в сутки, без выходных и праздничных дней. А губернатор Курганской области Вадим Шумков называл работу мэра «тяглом».