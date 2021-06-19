В РФ выросло число регионов с обязательной вакцинацией от COVID

Власти Ненецкого автономного округа объявили о введении обязательной вакцинации не менее 60% отдельных категорий жителей. Об этом заявили в оперативной штабе по борьбе с инфекцией в регионе.
«Обязательную вакцинацию не менее 60% отдельных категорий жителей <…> ввели в НАО», — передает РИА «Новости» сообщение штаба. В список этих категорий вошли медработники, учителя, госслужащие и вахтовые рабочие.
На этой неделе регионы РФ начали вводить обязательную вакцинацию ряда категорий граждан от коронавируса. Такие меры уже были приняты в Москве, Московской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. В Кремле подчеркнули, что власти регионов сами принимают соответствующие решения. По словам министра труда Антона Котякова, работодатели имеют право отстранять от работы за отказ от вакцинации, передают «Невские новости». Минтранс же намерен запретить авиакомпаниям продавать билеты пассажирам без прививки от COVID, пишет сайт VSE42.Ru.
Подписывайтесь на URA.RU в