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Жителей ЯНАО ожидает прохладная и дождливая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
На следующей неделе синоптики прогнозируют потепление Фото:

Пасмурная погода продержится в ЯНАО еще одну неделю. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра ЯНАО на официальном сайте.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на этой неделе в округе ожидается переменная облачность и небольшие дожди, однако преимущественно ясная погода сохранится только на западе региона. Резких перепадов температуры синоптики не прогнозируют — плюс 11-17 градусов. Местами во вторник и среду температура понизится до шести градусов. В четверг в западной половине региона столбики термометров повысятся до плюс 22 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в выходные в ЯНАО потеплеет до плюс 20 градусов. Ожидается солнечная погода, но местами пройдет кратковременный дождь. На следующей неделе синоптики прогнозируют ясную погоду, плюс 19-22 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что пасмурная погода в регионе держится с прошлой недели. В выходные в регионе резко похолодало до плюс шести, а ветер усилился до 18 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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