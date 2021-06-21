21 июня 2021
20 июня 2021
19 июня 2021

Делом о махинациях налоговой ЯНАО заинтересовался «Первый канал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сюжет про налоговиков, похитивших 26 млн, покажут на федеральном канале Фото:

В телепрограмме «Человек и закон» появится выпуск о налоговиках из Нового Уренгоя (ЯНАО), которые похитили 26 миллионов рублей из госбюджета. Об этом URA.RU сообщил адвокат Вячеслав Воробьев.

Ранее в передаче «Первого канала» уже появлялся сюжет о нашумевшем деле налоговиков Ямала. Тогда потерпевший Расим Унароков обратился в программу, указав, что в его личном кабинете на сайте ФНС стали появляться суммы по налоговому вычету в миллион рублей. «„Человек и закон“ продолжат сюжет, который начинали два года назад», — рассказал агентству адвокат.

Руководители федеральной налоговой службы в Новом Уренгое на протяжении нескольких лет через программу оформляли фиктивные налоговые вычеты на налогоплательщиков и выводили бюджетные деньги. За время своей деятельности им удалось сфабриковать 152 решения о возврате излишне уплаченного налога на сумму свыше 26 млн рублей.

Когда противоправными действиями налоговой службы заинтересовались правоохранительные органы, начальник УФМС по ЯНАО Марина Бунеева пыталась отвлечь внимание силовиков от себя и своих подельниц, заместителя Ирины Пакуловой и инспектора Юлии Медведевой. Она подала в суд иск на налогоплательщиков, которые якобы сами пытались необоснованно обогатиться с перечисленных по ошибке бюджетных денег. В результате чего со счетов налогоплательщиков стали незаконно списывать средства.

В мае 2021 года руководителям налоговой службы вынесли приговор. Обвиняемые получили наказания в виде лишения свободы.

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