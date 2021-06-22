22 июня 2021

Бывший курганский силовик получил высокий пост в Башкирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , чиновники, деловые люди, герб россии, депутаты, папка с документами
Уроженец Курганской области Михаил Закомалдин стал омбудсменом в республике Башкортостан Фото:

Уполномоченным по правам человека в республике Башкортостан назначен Михаил Закомалдин, который ранее руководил управлением по борьбе с организованной преступностью при УВД Курганской области. О таком решении депутатов сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

«Депутаты Государственного Собрания на пленарном заседании назначили Михаила Закомалдина на должность уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан», — сообщается на сайте органа власти. Депутатам Закомалдина представил председатель Госсовета Константин Толкачев, который заявил, что новый омбудсмен «имеет высокий авторитет в республике как грамотный и принципиальный руководитель».

В последние годы Закомалдин занимал должность главного федерального инспектора по республике Башкортостан. Он родился в 1965 году в селе Норильское Курганской области, сообщается на сайте полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 1986 года Закомалдин служил на различных должностях в УВД Кургана. В 2000 году его назначили начальником организационно-аналитического отдела УБОП по Курганской области, в 2002 году — заместителем начальника УБОП.

С 2003 по 2007 годы Закомалдин занимал должность начальника УБОП при УВД Курганской области, а затем перевелся в республику Карелия. Позже он занимал должности министра внутренних дел по республике Карелия, а затем — министра внутренних дел по республике Башкортостан. Под руководством Закомалдина в свое время служил бывший мэр Кургана Андрей Потапов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...