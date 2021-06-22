Бывший курганский силовик получил высокий пост в Башкирии

Уроженец Курганской области Михаил Закомалдин стал омбудсменом в республике Башкортостан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уполномоченным по правам человека в республике Башкортостан назначен Михаил Закомалдин, который ранее руководил управлением по борьбе с организованной преступностью при УВД Курганской области. О таком решении депутатов сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

«Депутаты Государственного Собрания на пленарном заседании назначили Михаила Закомалдина на должность уполномоченного по правам человека в Республике Башкортостан», — сообщается на сайте органа власти. Депутатам Закомалдина представил председатель Госсовета Константин Толкачев, который заявил, что новый омбудсмен «имеет высокий авторитет в республике как грамотный и принципиальный руководитель».

В последние годы Закомалдин занимал должность главного федерального инспектора по республике Башкортостан. Он родился в 1965 году в селе Норильское Курганской области, сообщается на сайте полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 1986 года Закомалдин служил на различных должностях в УВД Кургана. В 2000 году его назначили начальником организационно-аналитического отдела УБОП по Курганской области, в 2002 году — заместителем начальника УБОП.

С 2003 по 2007 годы Закомалдин занимал должность начальника УБОП при УВД Курганской области, а затем перевелся в республику Карелия. Позже он занимал должности министра внутренних дел по республике Карелия, а затем — министра внутренних дел по республике Башкортостан. Под руководством Закомалдина в свое время служил бывший мэр Кургана Андрей Потапов.