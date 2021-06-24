Власти раскрыли, сколько курганцев заразились COVID после вакцины

Прививку в Курганской области делают в 82 медучреждениях, в торговых центрах, в МФЦ и на автобусном вокзале в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 0,14% от числа вакцинированных от коронавируса заразились COVID-19. Им делались прививки как препаратом «Спутник-V», так и «ЭпиВакКороной». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства Курганской области со ссылкой на данные департамента здравоохранения региона.

«В департаменте здравоохранения Курганской области ведется учет среди заразившихся коронавирусом после вакцинации. Количество таких случаев составляет 0,14% от вакцинированных. Есть заболевшие предварительно вакцинированные вакциной „Спутник V“ и „ЭпиВакКороной“», — ответили в депздраве.

По последним официальным данным, в Курганской области было вакцинировано 123 000 человек. Таким образом, 0,14% — это 172 человека. Власти отметили, что несмотря на фиксацию заражения COVID, течение болезни у привитых протекает в основном в легкой форме.

Прививку в Курганской области делают в 82 медучреждениях, в торговых центрах, в МФЦ и на автобусном вокзале в Кургане. URA.RU ранее писало, что в Курганской области работодателям рекомендовали давать сотрудникам день отдыха во время вакцинации от коронавируса. Переболевшим коронавирусом прививку от COVID-19 можно делать через два месяца. Сразу после перенесенного заболевания вакцинироваться не стоит.