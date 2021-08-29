На важной переправе ЯНАО запретили встречать приезжих

Вода ушла далеко от пункта КПП со стороны Лабытнанги Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На переправе Салехард-Лабытнанги не позволяют встречать людей за шлагбаумом. Вода ушла далеко от КПП, автобус ходит не всегда, и люди вынуждены идти 10-15 минут по холоду. Строгий запрет, по словам работников переправы, ввел окружной департамент транспорта. О проблеме URA.RU сообщил источник из Лабытнанги.

«Погода уже не такая приятная, особенно у реки — холодный ветер и низкая температура воздуха не сопутствуют приятной прогулке. Автобус не всегда успевает встречать все приходящие паромы, а после 21:00 он вообще не ходит, а при мне в это время приплыло достаточно большое количество людей», — рассказывает собеседник.

Кроме того, он отмечает, что для пешеходов от места, куда прибывают паромы, до КПП нет какой-то специальной дорожки, и люди идут по проезжей части. Также собеседник сообщает, что раньше с сотрудниками переправы можно было договориться, чтобы встречать людей. «Если это сделали из-за того, что кто-то не оплачивал проезд на пароме, так там стоит человек, который следит за погрузкой и может проверять чеки», — делится источник.

В правительстве региона URA.RU пояснили, что такие меры предусмотрены из-за того, что имелись случаи проезда автотранспорта без оплаты. «Автобус для перевозки пассажиров работает в период повышенного спроса. Обычно после 21:00 пеших пассажиров немного», — отметили там.

Стесненные условия — это повышенный риск дорожно-транспортного происшествия, в том числе и с участием пешеходов», — пояснили власти региона. Также отмечается, что в случае острой необходимости (большой багаж, маленькие дети и другое) перевозчик оказывает содействие в предоставлении проезда для посадки пассажиров.

Ранее URA.RU сообщало, что на переправе Салехард-Лабытнанги километровые очереди. Жители спрашивают у властей, когда будет построен мост.