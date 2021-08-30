МЧС предупредило тюменцев о гибели урожая из-за заморозков

В Тюменскую область придут первые заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за заморозков в Тюменской области могут получить повреждения, либо погибнуть посевы на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях. Об этом предупреждает официальный сайт регионального управления МЧС по Тюменской области. Там уточнили, что в ближайшие дни температура воздуха в регионе может опуститься до -5 градусов.

«На юге Тюменской области в период до 2 сентября 2021 года в ночные часы местами ожидаются заморозки, температура воздуха до -5 градусов. В связи с прогнозируемыми заморозками, на всей территории Тюменской области возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — указано в официальном сообщении МЧС по Тюменской области.

Там добавили, что на территории региона в ближайшие дни ожидаются переменная облачность, ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 м/с. Температура воздуха в ночное время — +2,+7 градусов, местами заморозки до -5. Днем — +13,+18 градусов. Преимущественно без осадков.