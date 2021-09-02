02 сентября 2021
01 сентября 2021

Фонтан в парке Кургана заменили на искусственный. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтан в Цпкио. Курган
Раньше в ЦПКиО на данном месте был установлен другой фонтан Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана на месте старого фонтана установили световой. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

«Было/стало. Фонтанчик в ЦПКиО, оцените, как лучше», — написали представители группы соцсети «ВКонтакте» «О, Курган».

На момент написания новости большинство пользователей в комментариях написали, что предпочли бы видеть в парке старый фонтан. «Старый был лучше. Деревянный вообще не смотрится. Ощущение незаконченного строительства», — написала пользователь Людмила Пазникова. «В старом фонтане вода загажена была фекалиями голубей, мусора в нем было много, да и фонтаном то, что было, назвать можно было с натяжкой, так как он почти не работал», — не согласился с ней пользователь Геннадий Коледа.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.

2 сентября в ЦПКиО открыли детскую площадку «Поляна хоббитов». Ее изготовила компания из Екатеринбурга.

Фотография старого фонтана
Фото:
Фонтан в Цпкио. Курган
Так выглядел фонтан на момент написания новости
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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