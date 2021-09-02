02 сентября 2021
01 сентября 2021

Тюменцев предупредили о смоге от пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят торфяники. Тюмень, лесной пожар, горит лес, горят торфяники, торфяники горят
Под Тюменью действует шесть лесных пожаров Фото:

В Тюмени ожидают, что город может накрыть смогом от лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Ситуацию усугубляют сухая погода и ветер.

«В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и ощущение запаха гари на территории Тюмени. Ветер может доносить до города и дым от пожаров соседних регионов», — рассказали в оперштабе.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, сейчас в Тюменском районе действуют шесть лесных пожаров, в основном это почвенные пожары (горит торф). Часть возгораний локализована.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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