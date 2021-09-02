Тюменцев предупредили о смоге от пожаров

Под Тюменью действует шесть лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ожидают, что город может накрыть смогом от лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Ситуацию усугубляют сухая погода и ветер.

«В зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и ощущение запаха гари на территории Тюмени. Ветер может доносить до города и дым от пожаров соседних регионов», — рассказали в оперштабе.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, сейчас в Тюменском районе действуют шесть лесных пожаров, в основном это почвенные пожары (горит торф). Часть возгораний локализована.