Жительница Салехарда обвинила врачей в гибели брата

Мужчина скончался в реанимации Салехардской ОКБ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Неправильное лечение коронавируса могло привести к смерти 49-летнего жителя Салехарда в инфекционном отделении Окружной клинической больницы (СОКБ). Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» сестра мужчины Руфа Ниязова.

«Сразу две дозы плазмы влили… Резко начался воспалительный процесс… Ему плазму было смертельно опасно капать, так как у него повышенные тромбоциты», — приводится сообщение женщины в группе «Подслушано в Салехарде». Сестра умершего также пояснила, что брат находился в СОКБ со 2 августа, через два дня его перевели в реанимацию, а уже 20 августа было зафиксировано 100-процентное поражение легких.

По словам Ниязовой, в реанимации, несмотря на ряд проблем, у брата наблюдалось улучшение состояния, до тех пор, пока ему не прокапали двойную дозу плазмы. Произошло это якобы за день до смерти мужчины.

В окружном департаменте здравоохранения на вопросы URA.RU сообщили, что качество оказания медицинской помощи могут определить только профильные специалисты при проведении экспертизы. «Если по мнению пациента или его законного представителя, такая проверка необходима, то им нужно обратиться с письменным заявлением на имя руководителя медицинской организации», — прокомментировали в ведомстве.

Специалисты депздрава также пояснили: лечение пациентов осуществляется согласно последним временным методическим рекомендациям Минздрава РФ. «Закон и этика не позволяют обсуждать подробности лечения конкретного пациента, но уверены, что для лечения каждого врачи прикладывают все усилия», — говорится в комментарии.

Ранее URA.RU рассказывало о возможной ошибке медиков Ноябрьска, удаливших у мужчины, как утверждают его родственники, здоровую почку. У пациента после этого якобы начались осложнения, а СКР начал доследственную проверку.