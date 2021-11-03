Продавцов QR-кодов в Кургане осудят по статье для хакеров

Продавцам QR-кодов в Кургане грозит до 8 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане сотрудника поликлиники и двух подельников, которые продавали QR-коды, будут судить по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» (ч.4 ст. 274.1 УК РФ). Обычно по этой статье УК РФ привлекают хакеров. Об этом URA.RU рассказал юрист на условиях анонимности.

«Эта уголовная статья в 2017 году изначально принималась для привлечения к ответственности сотрудников IT-сферы. Сейчас судебная практика наработана по хакерам, взламывающим сайты госорганов и мэрий, по сотрудникам компаний интернет-провайдеров, сотовых операторов. Был случай привлечения по этой статье сотрудника больницы в Брянске. Но там привлекался один человек», — пояснил юрист.

В Кургане уголовное дело возбуждено в отношении трех человек. Задержана работник поликлиники, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах. Также задержаны двое посредников, подыскивавших желающих за денежное вознаграждение приобрести поддельный QR-код.

Оперативники отрабатывают причастность подозреваемых к преступлению группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Следствие и оперативные сотрудники уголовного розыска областного УМВД продолжают устанавливать все факты противоправной деятельности фигурантов.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании поликлиники №2 по ул. Гоголя работали силовики, прошла выемка документов. Источники сообщают, что проверяется продажа QR-кодов в поликлинике. По данным инсайдеров, в Кургане QR-код можно было купить по цене от 1500 до 3000 рублей.