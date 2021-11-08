Дольщик в скандальной стройке Кургана работает у застройщика

В Кургане спор о стройке дома перешел в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единственный участник долевого строительства дома №117а на ул. К.Мяготина, на который соседи жаловались президенту РФ Владимиру Путину, работает в компании, принадлежащей застройщику Александру Бабочкину. При этом дольщика, который вложил ипотеку, привлекли к суду по поводу законности выданного разрешения на строительство дома. Об этом URA.RU сообщили авторы обращения к Путину и предоставили документы.

«Филатов Евгений Александрович привлечен по делу о признании незаконным выданного разрешения на строительство дома №117а по ул. Мяготина. Он является дольщиком, который единственный успел в Росреестре зарегистрировать договор. В суде он заявляет о нарушении его прав в случае прекращения спорной стройки», — рассказали жители соседних со стройкой домов.

На сайте Курганского городского суда, где рассматривается гражданский иск, говорится, что Филатов привлечен в качестве третьего лица. В открытых данных СБИС, сказано, что Филатов сейчас является директором компании ООО «Стройимпульс». С 2015 года владелец организации — Александр Бабочкин. 100% доли компании он выкупил у Филатова и его партнера. Услышать позицию по делу у Бабочкина URA.RU не удалось. Бизнесмен не комментирует ситуацию. Также не удалось пообщаться с Филатовым. Номер компании, указанный в СБИС был постоянно занят.

Ранее URA.RU житель Кургана стал участником долевого строительства дома, на который жаловались президенту Владимиру Путину. Прокуратура нашла нарушения в документации. Мэрия отозвала разрешение на строительство дома.