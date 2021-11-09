09 ноября 2021

Губернатора Шумкова отвели в пункт полиции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган , шумков вадим
Губернатору Вадиму Шумкову показали новый пункт полиции Фото:

Губернатору Курганской области области Вадиму Шумкову показали, как изнутри выглядит один из новых пунктов полиции, установленных в Кургане. Данная информация 10 ноября была размещена на сайте областного УМВД. Видео осмотра губернатор разместил в своем instagram-аккаунте.

«Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел, стационарный пункт на набережной реки Тобол оценили начальник регионального УМВД Дмитрий Свинов и Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Они поздравили сотрудников патрульно-постовой службы полиции, заступивших на службу, с профессиональным праздником и осмотрели новое помещение», — указано в сообщении.

Второй пункт был установлен возле ТРЦ «Пушкинский». В МВД планируют установить такие пункты возле железнодорожного вокзала и Центрального парка культуры и отдыха Кургана. Губернатор Шумков в своем аккаунте отметил, что такой пункт полиции также появится в Шадринске.

Ранее URA.RU сообщало про установку новых двух пунктов полиции в Кургане. Они были переданы регионом в безвозмездное пользование УМВД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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