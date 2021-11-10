10 ноября 2021
09 ноября 2021

Власти ЯНАО ужесточают условия поездок в такси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия снегопада в Екатеринбурге, снег, уборка снега, такси, екатеринбург , uber, скопления снега
В ЯНАО ведется работа со службами такси для предотвращения распространения COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Муниципалитеты ЯНАО начали работу со службами такси для предотвращения распространения COVID-19. Как сообщил в своей странице во «ВКонтакте» мэр Салехарда Алексей Титовких, в автомобилях необходимо иметь маски, дезинфицирующие средства.

«Встретился с руководителями служб такси в нашем городе. Вопрос, который мы обсуждали — соблюдение требований профилактики коронавирусной инфекции. Проговорили необходимость наличия в каждом автомобиле такси масок, дезинфицирующих средств, соответствующего объявления с напоминанием. Сам водитель обязательно должен быть в маске», — сообщил во «ВКонтакте» Алексей Титовский.

В остальных муниципалитетах встречи не проводились, но в городских администрациях отметили, что всю необходимую информацию им передают по телефону или по электронной почте. Была создана и специальная группа в мессенджерах для оперативного взаимодействия с предпринимательским сообществом.

Водителям такси необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, а именно дезинфицировать машину, носить маски и регулярно проветривать автомобиль. Для контроля за соблюдением санитарных норм перевозчики, такие как «Яндекс Такси» каждый час у водителей запрашивают фотографии салона авто, а также самого шофера.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...