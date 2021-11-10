Власти ЯНАО ужесточают условия поездок в такси

В ЯНАО ведется работа со службами такси для предотвращения распространения COVID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Муниципалитеты ЯНАО начали работу со службами такси для предотвращения распространения COVID-19. Как сообщил в своей странице во «ВКонтакте» мэр Салехарда Алексей Титовких, в автомобилях необходимо иметь маски, дезинфицирующие средства.

«Встретился с руководителями служб такси в нашем городе. Вопрос, который мы обсуждали — соблюдение требований профилактики коронавирусной инфекции. Проговорили необходимость наличия в каждом автомобиле такси масок, дезинфицирующих средств, соответствующего объявления с напоминанием. Сам водитель обязательно должен быть в маске», — сообщил во «ВКонтакте» Алексей Титовский.

В остальных муниципалитетах встречи не проводились, но в городских администрациях отметили, что всю необходимую информацию им передают по телефону или по электронной почте. Была создана и специальная группа в мессенджерах для оперативного взаимодействия с предпринимательским сообществом.

Водителям такси необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора, а именно дезинфицировать машину, носить маски и регулярно проветривать автомобиль. Для контроля за соблюдением санитарных норм перевозчики, такие как «Яндекс Такси» каждый час у водителей запрашивают фотографии салона авто, а также самого шофера.