11 ноября 2021
10 ноября 2021

В Курганской области умер мастер спорта СССР

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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, гвоздики, цветы в руках
В Шадринске на 58-м году жизни умер гиревик Николай Мелехин Фото:

В Курганской области на 58-м году жизни умер мастер спорта СССР по гиревому спорту Николай Мелехин. Об этом сообщает областное управление по физической культуре и спорту.

«11 ноября 2021 года не стало Николая Владимировича Мелехина, мастера спорта СССР по гиревому спорту. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении спортуправления Курганской области.

Николай Мелехин родился 1 января 1963 года в деревне Колесниково. Окончил Шадринский техникум физической культуры, 20 лет работал в селе Чистопрудном, а в начале 2000-х переехал в Шадринск. Он тренировал студентов и школьников, работал с детской группой в селе Красная Нива.

Мелехин неоднократно становился чемпионом соревнований разного уровня, вплоть до Всероссийских сельских игр, и не раз выводил сборную команду Шадринского района в число сильнейших в Курганской области. Он также много лет был неизменным организатором гиревого турнира имени Т.С. Мальцева, состязаний по армрестлингу и перетягиванию каната на районных праздниках. «Коварная болезнь сумела победить такого, казалось бы, несломимого богатыря», — пишут об утрате шадринские паблики во «ВКонтакте».

В Шадринске умер мастер спорта СССР по гиревому спорту Николай Мелехин

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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