Десятки домов в Кургане останутся без воды

В 66 домах Кургана ограничат водоснабжение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 16 ноября ограничат холодное водоснабжение в 66 домах, спортивном комплексе, лицее и детсаде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Внимание! Ограничение холодного водоснабжения 16 ноября. Для замены запорной арматуры по адресу: ул. Куйбышева,143 16.11.2021 г. с 9:00 до 21:00 будет ограничено холодное водоснабжение», — указано в сообщении.

Водоснабжение ограничат на:

ул. Аргентовского № 22;

ул. Блюхера № 2 (детский сад №20 «Рябинушка»), 6, 7, 22;

ул. Б. Петрова № 1, 3, 9, 12, 14;

ул. Кравченко № 23, 26, 28 (лицей №12);

ул. Куйбышева № 80, 92, 108, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 137, 137а, 151, 153, 157, 155, 157б, 159;

ул. Новая № 7;

ул. Орлова № 2, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, 7, 9;

ул. Савельева № 5 (бассейн «Олимп»), 6, 18, 20;

ул. Сибирская № 1а (Ледовая арена «Юность»), 1 (Спорткомплекс им. Горбенко), 2, 3а, 4а, 8к1, 8, 8стр. 2, 10, 12, 16, 19, 22, 46, 56, 58;

ул. Советская № 196;

ул. Уральская № 1, 2, 4, 6, 35, 24;

Теплопунктах № 24, 60, 76, 67;

Потребителей просят сделать необходимый запас воды. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане часто происходят коммунальные аварии. Замены требуют 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. В 2021 году. «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.