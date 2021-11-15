15 ноября 2021

Курганцы заподозрили мать избитого в детдоме ребенка в корысти. «Претендует на 130 тысяч в месяц»

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната
Жительница Кургана после скандала в детдоме заявила, что хочет вернуть пятерых детей Фото:

В Кургане заподозрили мать избитого в детдоме ребенка Ирину Басову в том, что после скандала она решила вернуть своих пятерых детей из-за пособий. Об этом сообщил источник URA.RU из сферы защиты прав детей Курганской области.

«Семья стояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. В ноябре 2019 года в доме, где они проживали в Кургане, были антисанитарные условия, стойкий неприятный запах, у детей не было одежды, а сами дети были грязные, не было продуктов. Пятерых детей немедленно изъяли. С ноября 2019 года по март 2020 года родители детей не навещали, не интересовались их судьбой и здоровьем. В органы опеки с заявлениями они не обращались. После скандала в детдоме женщина заявила, что хочет вернуть детей. Учитывая, что ее супруг погиб, при восстановлении прав на детей и оформлении на них пособий, она сможет претендовать на получение более 130 тысяч рублей в месяц», — рассказал информированный источник.

Басова при восстановлении прав на пятерых детей сможет оформить пенсию по потере кормильца (на шестерых детей — 66 тысяч рублей), а также детское пособие, ряд ежемесячных выплат и пособие по уходу за детьми.

Ирина Басова ранее рассказала URA.RU, что детей изъяли из-за плохих условия проживания после пожара в деревне Логовушка. Супруг погиб в августе 2021 года в результате несчастного случая на работе. У Ирины на руках 4-месячный ребенок, она живет в съемной квартире, получает пособие по потере кормильца и хочет вернуть пятерых детей из детдома.

14 ноября в соцсети появились видеоролики, на которых воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали 2-летнего малыша. Подросток-обидчик помещен в изолятор временного содержания. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над мальчиком в Кипельском детдоме. Некоторые сотрудники детдома будут уволены. Ребенок был переведен в детский дом из расформированного Дома ребенка, который в октябре 2021 года переоборудовали под ковидный госпиталь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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