Жительница Кургана после скандала в детдоме заявила, что хочет вернуть пятерых детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане заподозрили мать избитого в детдоме ребенка Ирину Басову в том, что после скандала она решила вернуть своих пятерых детей из-за пособий. Об этом сообщил источник URA.RU из сферы защиты прав детей Курганской области.

«Семья стояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. В ноябре 2019 года в доме, где они проживали в Кургане, были антисанитарные условия, стойкий неприятный запах, у детей не было одежды, а сами дети были грязные, не было продуктов. Пятерых детей немедленно изъяли. С ноября 2019 года по март 2020 года родители детей не навещали, не интересовались их судьбой и здоровьем. В органы опеки с заявлениями они не обращались. После скандала в детдоме женщина заявила, что хочет вернуть детей. Учитывая, что ее супруг погиб, при восстановлении прав на детей и оформлении на них пособий, она сможет претендовать на получение более 130 тысяч рублей в месяц», — рассказал информированный источник.

Басова при восстановлении прав на пятерых детей сможет оформить пенсию по потере кормильца (на шестерых детей — 66 тысяч рублей), а также детское пособие, ряд ежемесячных выплат и пособие по уходу за детьми.

Ирина Басова ранее рассказала URA.RU, что детей изъяли из-за плохих условия проживания после пожара в деревне Логовушка. Супруг погиб в августе 2021 года в результате несчастного случая на работе. У Ирины на руках 4-месячный ребенок, она живет в съемной квартире, получает пособие по потере кормильца и хочет вернуть пятерых детей из детдома.

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