Маму избитого в детдоме курганского малыша покажут на НТВ

Многодетная мать надеется с помощью огласки вернуть своих детей из детдома Фото: Олег Черных © URA.RU

Федеральный телеканал заинтересовался историей с издевательствами над двухгодовалым ребенком в Кипельском детском доме (Юргамышский район Курганской области). Об этом мать малыша Ирина Басова рассказала URA.RU.

«Журналисты НТВ связались со мной. Просили рассказать, почему дети оказались в детдоме, выслать фотографии и документы. Надеюсь, что это поможет мне вернуть моих детей», — рассказала Басова.

У 30-летней Ирины Басовой шесть детей. Пятеро из них, в том числе пострадавший двухгодовалый ребенок, сейчас находятся в Кипельском детском доме. Младшему ребенку 4 месяца. По словам Ирины, пятерых детей изъяли в ноябре 2019 года. «Мы проживали в деревне Логовушка, где случился пожар. Переехали в другой дом, который опека посчитала непригодным для проживания детей. В течение двух недель я сняла другое жилье, устроилась нянькой, но отец не стал являться в суд. И суд нас обоих ограничил в родительских правах», — рассказала Ирина. В августе ее супруг погиб — несчастный случай на стройке. У него накопился долг по алиментам, который унаследовала мать детей. «Хочу детей вернуть. Я не пьющая, не гулящая (муж был пьющим). Сейчас я проживаю в съемной двухкомнатной квартире в Кургане, есть пособие по потере кормильца, я подрабатываю в Интернете. Я согласна выплачивать долг на счета детей, и пусть опека бывает у нас хоть каждый день. Им с матерью будет лучше, чем терпеть издевательства в детдоме», — уверена Басова.

По словам собеседницы, после скандала она позвонила в Кипельский детдом. «Мне ответили, мол, не все так страшно, как кажется на видеоролике», — возмущается она. По словам Басовой, в последнее время из-за пандемии и отсутствия разрешения в органах опеки ей не давали видеться с детьми. Сейчас она намерена обратиться в органы опеки и прокуратуру, и переживает из-за травли в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что воспитанники Кипельского детского дома унижали и избивали 2-летнего малыша, который попал в детдом из Дома ребенка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над мальчиком в Кипельском детдоме Курганской области. Единственный специализированный Дом ребенка в Кургане переоборудовали под ковидный госпиталь в октябре. Малышей перевели в детдома региона, а инвалидов — в больницу им. Красного креста.

У Ирины шестеро детей, пятеро из них сейчас в Кипельском детдоме фото: из архива Ирины Басовой